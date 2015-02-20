بالوتيللي ينقذ ليفربول بالدوري الأوروبي

(إفي): حقق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على ضيفه بشكتاش التركي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد ماريو بالوتيللي من ركلة جزاء (ق85)، ليكون فريقه في حاجة للتعادل بأي نتيجة أو الفوز لحجز مقعده في ثمن نهائي البطولة.

وتعد تلك ركلة الجزاء رقم 29 لبالوتيللي طوال مسيرته والتي سجلها جميعا باستثناء ركلتين فقط.

وفي مباراة أخرى، تعادل أندرلخت البلجيكي مع دينامو موسكو الروسي سلبيا على ملعب الأول، ليرجأ حسم بطاقة التأهل إلى لقاء الإياب.

فوز إسباني

وانتزع فياريال الإسباني فوزا صعبا على ملعبه اليوم امام ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين لواحد.

وتأجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي إلى لقاء الإياب في النمسا.

سجل للـ"غواصات الصفراء" كل من النيجيري أوتشي والروسي دينيس شيريشيف (ق32 و45) مقابل هدف للإسباني جوناثان سوريانو من ركلة جزاء (ق48).

كما حقق سيفيليا الإسباني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، فوزا صعبا اليوم على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب فيسنتي إيبورا في الدقيقة 70.

وتنتظر الفريق الأندلسي مهمة صعبة في الإياب على ملعب الفريق الألماني.