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إنتر يعود من اسكتلندا بتعادل مثير مع سيلتيك 3-3

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إنتر يعود من اسكتلندا بتعادل مثير مع سيلتيك 3-3 إنتر يعود من اسكتلندا بتعادل مثير مع سيلتيك 3-3

(إفي): عاد إنتر ميلانو الإيطالي بتعادل مثير خارج ميدانه على ملعب سلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف لمثلها في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وباتت فرص "الأفاعي" كبيرة في العبور لدور الـ16 عند خوض لقاء الإياب بملعبهم جيوزيبي مياتزا.

تقدم الإنتر بهدفين سريعين عبر السويسري شيردان شاكيري والأرجنتيني رودريجو بالاسيو (ق4 و13) لكن صاحب الضيافة أعاد التوازن بتسجيل هدفين متتاليين (ق24 و25) عن طريق ستوارت أرمسترونج والأرجنتيني هوجو كامبانيارو بالخطأ في مرماه.

وتقدم أبناء المدرب روبرتو مانشيني بهدف ثالث سجله بالاسيو ايضا (ق45) غير أن سلتيك فرض التعادل بهدف جون جيديتي.

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