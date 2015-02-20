أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - تشيلسي يحرم مشجعيه ' العنصريين ' من حضور المباريات

Google+ Print
فيديو - تشيلسي يحرم مشجعيه ' العنصريين ' من حضور المباريات فيديو - تشيلسي يحرم مشجعيه ' العنصريين ' من حضور المباريات

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي معاقبة ثلاثة من مشجعيه بالحرمان من حضور المباريات بملعب ستامفورد بريدج على خلفية التصرف العنصري الذي قاموا به في فرنسا.

وكان هؤلاء الثلاثة مشجعين قد منعوا رجلا أسودا من ركوب المترو في العاصمة الفرنسية باريس قبل مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

وقام وقتها مواطن إنجليزي يدعى بول نالوم بتصوير الواقعة، والتي كشفت خلال الفيديو هتافا لمشجعي تشيلسي يقول "نحن عنصريون ونحب ذلك"، وذلك قبل اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

جاء في البيان الرسمي الذي أصدره نادي تشيلسي:"نادي تشيلسي قرر منع ثلاثة أشخاص من دخول ملعب ستامفورد بريدج نتيجة التحقيقات بعد حادثة المترو في باريس مساء الثلاثاء".

"إذا وجدت الأدلة الكافية على تورطهم في الحادث، سيتم منعهم مدى الحياة..تلقينا العديد من المعلومات من قبل شهود الواقعة ونحن ممتنون جدا لجمهور تشيلسي الذين قدموا لنا هذه المعلومات".

"ويستمر تعاوننا الكامل مع جهاز الشرطة في باريس الذي يتولى التحقيق في تلك الواقعة الجنائية".

شاهد الواقعة..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي