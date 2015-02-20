فيديو - تشيلسي يحرم مشجعيه ' العنصريين ' من حضور المباريات

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي معاقبة ثلاثة من مشجعيه بالحرمان من حضور المباريات بملعب ستامفورد بريدج على خلفية التصرف العنصري الذي قاموا به في فرنسا.

وكان هؤلاء الثلاثة مشجعين قد منعوا رجلا أسودا من ركوب المترو في العاصمة الفرنسية باريس قبل مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

وقام وقتها مواطن إنجليزي يدعى بول نالوم بتصوير الواقعة، والتي كشفت خلال الفيديو هتافا لمشجعي تشيلسي يقول "نحن عنصريون ونحب ذلك"، وذلك قبل اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

جاء في البيان الرسمي الذي أصدره نادي تشيلسي:"نادي تشيلسي قرر منع ثلاثة أشخاص من دخول ملعب ستامفورد بريدج نتيجة التحقيقات بعد حادثة المترو في باريس مساء الثلاثاء".

"إذا وجدت الأدلة الكافية على تورطهم في الحادث، سيتم منعهم مدى الحياة..تلقينا العديد من المعلومات من قبل شهود الواقعة ونحن ممتنون جدا لجمهور تشيلسي الذين قدموا لنا هذه المعلومات".

"ويستمر تعاوننا الكامل مع جهاز الشرطة في باريس الذي يتولى التحقيق في تلك الواقعة الجنائية".

شاهد الواقعة..