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قوات الأمن تسيطر على مشاجرة فى الشارع الجديد بأسوان

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قوات الأمن تسيطر على مشاجرة فى الشارع الجديد بأسوان قوات الأمن تسيطر على مشاجرة فى الشارع الجديد بأسوان
سيطرت قوة من قسم أول أسوان، على اشتباكات بين مجموعة من الأشخاص، استخدمت فيها العصى والشوم، بالشارع الجديد بمدينة أسوان، وأسفرت عن وقوع إصابات، تحرر عن ذلك المحضر رقم (1848) جنح قسم أول أسوان، وجار عرض الواقعة على النيابة.

تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، إخطارا بوقوع مشاجرة بين طرف أول ( على . ع ) 30 سنة عاطل والمطلوب للتنفيذ عليه فى (6) قضايا واجبة النفاذ والسابق اتهامه فى (24) قضية مصابا (بجرح قطعى بالرقبة وكسر فى نهاية عظمة الزند اليسرى)، وتم حجزه بمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وطرف ثان ( عمر . ف ) 30 سنة مصابا بجرح قطعى بأوتار اليد اليسرى، وتم حجزه بمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، حيث قام الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بالضرب وإحداث إصابته، وكشفت التحريات أنه على إثر ذلك قام الطرف الثانى بالاستعانة بكل من (رمضان . ى) 39 سنة والسابق اتهامه فى (2) قضية و(محمد.ص) 42 سنة عاطل والمسجل خطر "فئة ب" والسابق اتهامه فى (27) قضية متنوعة و(محمد . ت) 26سنة وآخرين جارى تحديدهم حيث قاموا بخطف الطرف الأول والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته واقتياده بسيارة والتوجه ناحية الصداقة الجديدة.

على الفور تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة أثناء استقلالهم السيارة رقم (12872) ملاكى أسوان، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على "سيف و(2) عصا شوم"، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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مصر 365