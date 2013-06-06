توقف المصانع والمخابز ببلبيس بالشرقية بعد إنقطاع الغاز الطبيعي

تشهد مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية أزمة طاحنة اثر تعرضها لانقطاع المفاجئ للغاز الطبيعي مما نتج عنة توقف عدد من المخابز عن العمل و الورش و المصانع ومحطة تموين السيارات إلي جانب انقطاع الخدمة المنزلية مما أثار استياء الأهالي و غضبهم الذين تجمع عدد منهم أمام محطة الضخ الغاز.

ومن جانبها انتقلت إلي القيادات الأمنية و التنفيذية الي مقر المحطة لمعرفة سبب انقطاع خدمة الغاز المفاجئة و إصلاح العطل.

يذكر ان نيابة بلبيس تباشر التحقيقات مع مدير شركة ناشيونال جاس و أربعة من قيادات الشركة لاتهامهم بالاعتداء بالضرب و محاولة قتل مدير الشركة السابق لتسربيه معلومات تدين الشركة بإهدار المال العام حسبما جاء بالمحضر.