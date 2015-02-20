“البيئة” : إزالة التلوث وتنظيف بقعة السولار بمدخل هاويس ترعة الإسماعيلية

انتهت وزارة البيئة من خلال غرفة العمليات والكوارث وبالتعاون مع الأجهزة المعنية من أعمال إزالة التلوث والتنظيف لبقعة السولار الناتجة عن ميل قاطرة نهرية تابعة للشركة الوطنية للنقل النهري نتيجة دخول المياه إلى غرفة الماكينات وذلك بمدخل هاويس ترعة الإسماعيلية مما أدى إلى تسرب الوقود الخاص بالقاطرة إلى المياه، حيث قامت الشركة ببعض المحاولات لانتشال القاطرة الغارقة باستخدام وحدتين تابعتين للشركة .

وأكدت الكيميائية كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية على قيام لجنة من الإدارة بمتابعة أعمال إزالة التلوث بواسطة شركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول على نفقة المتسبب، حيث قامت الشركة بفرد الحواجز الماصة للزيت بالمنطقة لاحتواء التسرب بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وتم التأكد من انتهاء تنظيف المنطقة وإزالة التلوث الزيتي حيث تم فتح الجزء الخاص بهاويس ترعة الإسماعيلية.

وكان وزير البيئة، الدكتور خالد فهمى، أصدر توجيهاته بدفع لجنة عاجلة للمعاينة فور وقوع الحادث وورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار التلوث وإغلاق الهاويس لحين الانتهاء من أعمال الإزالة وفرد المواد الخاصة بامتصاص التلوث لاحتوائه ودفع معمل فرع القاهرة الكبرى التابع للوزارة إلى موقع التلوث لأخذ عينات من المياه بعد الانتهاء من أعمال المكافحة للتأكد من خلوها من أى تلوث زيتى .

أ ش أ