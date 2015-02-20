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بالصور.. ضبط 6 بنادق خلال حملة أمنية بسوهاج‎

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المضبوطات

المضبوطات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طما بمديرية أمن سوهاج من ضبط 6 بنادق بحوزة 6 أشخاص فى حملة أمنية.

والمضبوطون هم: عثمان السيد عثمان عبد ربه سن 20 عامل – وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 48100684 وخزينة، أحمد بدر الدين عبد الرحمن سن 19 عامل – وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 08113 وخزينة، محمود جمال عثمان عبد ربه سن 19 عامل – وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام ” سريعة الطلقات ، إبراهيم جمال عثمان عبد ربه سن 18 عامل – وبحيازته بندقية خرطوش عيار، 12 بدون أرقام ” سريعة الطلقات “، البدري جاد منازع عبد الجواد سن 47 عامل – وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام ” سريعة الطلقات “،فيصل محمد شبيب عبد العال سن 49 عامل – وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام ” سريعة الطلقات ” ويقيمون جميعاً بناحية قاو عيسي – دائرة مركز طما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطين.

 

المضبوطات

المضبوطات

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