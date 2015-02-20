مصرع ربة منزل في انهيار منزل بطهطا‎ في سوهاج

لقت ربة منزل، مصرعها في انهيار منزل بطهطا‎ ، بمحافظة سوهاج.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطار من مركز شرطة طهطا، بانهيار منزل بناحية مشطا – دائرة المركز، وانتقل ضباط وقوات إدارة الحماية المدنية ومأمور ضباط المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انهيار حجرة من منزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب ومسقوف بالخشب وأفلاق النخيل والجريد، ونتج عن ذلك وفاة عطيات تقاوي عبد الله محمد سن 51 ربة منزل.

وبسؤال كلاً من مريم تقاوي عبد الله محمد سن 56 ربة منزل “شقيقة المتوفاة”، ووحيد عبد اللطيف تقاوي عبد الله سن 30 عامل زراعي، ويقيمان بذات الناحية أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية، وعللا سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه.

وتم اخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للإنتقال وإتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 686 إداري المركز لسنة 2015 .

وجاء في تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة ” إسفكسيا ردميه ” أثر إنهيار المنزل عليها ولا توجد إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تسليم الجثة لأهليتها لدفنها بمقابر العائلة.