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تنفيد 58 قرارا وحكما قضائيا بالتعدى على الأراضى الزراعية فى سوهاج

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تنفيد 58 قرارا وحكما قضائيا بالتعدى على الأراضى الزراعية فى سوهاج تنفيد 58 قرارا وحكما قضائيا بالتعدى على الأراضى الزراعية فى سوهاج
أكد اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون، تمكنت القوات بمراكز المراغة والمنشاة وسوهاج، من تأمين تنفيذ عدد "58" حكم وقرار قضائى وإدارى بدائرة المديرية بإشراف اللواءات مساعدو المدير لقطاعى الشمال والجنوب والمنطقة المركزية.

وأوضح "صابر"، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه فى مركز شرطة المراغة تم تأمين إزالة عدد "19" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 718 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة المنشاه تم تأمين إزالة عدد "32" حالة تعدى على الأراضى الزراعية تم تأمين تنفيذ عدد "2" قرار تعدى على أملاك الدولة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 955 إدارى المركز لسنة 2015. وفى مركز شرطة سوهاج تم تنفيذ عدد "5" حكم وقرار قضائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1134 إدارى المركز لسنة 2015.

وأشار مدير أمن سوهاج إلى أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة، والخاصة بالتعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف والأملاك الخاصة بالدولة.

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مصر 365