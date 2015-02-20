وزير الاستثمار : نستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال عامين ،بعد القمة الاقتصادية المقرر عقدها الشهر المقبل بشرم الشيخ.

وأضاف سالمان لصحيفة “عكاظ” السعودية،إن قانون الاستثمار الموحد سيصدر نهاية الشهر الجاري لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات،وتطبيق نظام الشباك الواحد ،بهدف توفير مناخ مناسب للمستثمر،ليكون هناك وكيل عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية.

وأشار الى أن ضريبة الأرباح ستنخفض تدريجيا بعد 3 سنوات ،مؤكدا أن هناك توجها عاما ليكون معدل العائد على الاستثمار في مصر الأعلى في العالم،وقال إن هناك مفاوضات من أجل الوصول لحل ودي يحفظ حق الدولة،وفي نفس الوقت نعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين،ولفت الى تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين الجادين،وتبقى 11 نزاعا يجري حلها،مؤكدا أن الحكومة جادة لتحقيق الصالح العام والوصول لحل تفاوضي يراعي مصالح كل الأطراف.

ونوه بأن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة،بعد تنفيذ مشاريع 3 آلاف كيلو متر طرق ،واستصلاح مليون فدان،والبدء في محور تنمية قناة السويس،وتقليص العجز إلى 8 % ،والنزول بمعدلات الفقر من 25 % إلى 20 %،وانخفاض البطالة من 13.4 % إلى13.1 % ،وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4 % بدلا من 2%.

وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ،مقابل 4 مليارات دولار العام السابق بأكمله ،وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادي.

أ ش أ