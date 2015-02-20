أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الاستثمار : نستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات

Google+ Print
وزير الاستثمار : نستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات وزير الاستثمار : نستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات

وزير الاستثمار

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن المصرية تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال عامين ،بعد القمة الاقتصادية المقرر عقدها الشهر المقبل بشرم الشيخ.

وأضاف سالمان لصحيفة “عكاظ” ،إن قانون الاستثمار الموحد سيصدر نهاية الشهر الجاري لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات،وتطبيق نظام الشباك الواحد ،بهدف توفير مناخ مناسب للمستثمر،ليكون هناك وكيل عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية.

وأشار الى أن ضريبة الأرباح ستنخفض تدريجيا بعد 3 سنوات ،مؤكدا أن هناك توجها عاما ليكون معدل العائد على الاستثمار في الأعلى في العالم،وقال إن هناك مفاوضات من أجل الوصول لحل ودي يحفظ حق الدولة،وفي نفس الوقت نعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين،ولفت الى تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين الجادين،وتبقى 11 نزاعا يجري حلها،مؤكدا أن الحكومة جادة لتحقيق الصالح العام والوصول لحل تفاوضي يراعي مصالح كل الأطراف.

ونوه بأن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة،بعد تنفيذ مشاريع 3 آلاف كيلو متر طرق ،واستصلاح مليون فدان،والبدء في محور تنمية قناة السويس،وتقليص العجز إلى 8 % ،والنزول بمعدلات الفقر من 25 % إلى 20 %،وانخفاض البطالة من 13.4 % إلى13.1 % ،وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4 % بدلا من 2%.

وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ،مقابل 4 مليارات دولار العام السابق بأكمله ،وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي