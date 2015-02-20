مصرع سجين داخل سجن الوادي الجديد بعد اصابته بنوبة سكر

لقى سجين بسجن الوادى الجديد، مصرعه، اليوم الجمعة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، بعد إصابته بنوبة سكر حادة. ‎

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا يفيد بوصول جثة سجين الي مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتبين مصرع حمادة عبدالرازق عبد الحميد سلطان 53 سنة مقيم الاقصر، ومحبوس في القضية رقم 1893 جنح الاقصر بتهمة مخدرات، ومحكوم عليه بالحبس 6 سنوات، بعد إصابته بغيبوبة مفاجأة بسبب مرض السكر، وتم نقله إلى مستشفى السجن العمومي.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بعد إصابته بنوبة سكر حادة ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر للواقعة المحضر رقم 615 اداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2015، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان سجن الوادي الجديد شهد مساء أمس الأول مصرع سجين آخر بعد إصابته بغيبوبة سكر داخل محبسه بالسجن.