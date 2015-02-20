روسيا تؤكد إمكانية تعاونها الاستخباراتي مع أمريكا لمحاربة داعش

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، إمكانية تبادل المعلومات الاستخباراتية بين موسكو وواشنطن لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن “بورتنيكوف”، أثناء مشاركته في أعمال قمة البيت الأبيض لمواجهة التطرف الذي اختتمت أعمالها الخميس، قوله إن “الأساليب الخاصة بأداء الاستخبارات تساهم إلى حد كبير في تحقيق نتيجة ملموسة، وهناك تفاهمًا تامًا مع الشركاء”، مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات مع الشركاء يكتسب أهمية بالغة لتحديد أماكن الهجمات الإرهابية.

ونبه المسؤول الأمني الروسي إلى أن خطورة الأحداث الأخيرة تعد حافزًا جديًا لجمع الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب.