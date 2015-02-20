ضبط طالبين بحوزتهما 4 قطع حشيش في حملة ليلية بالخارجة‎ بالوادى الجديد

تمكنت قوات الأمن بالوادى الجديد من ضبط طالبين بحوزتهما 4 قطع من مخدر الحشيش فى حملة ليلية بالخارجة‎ بالوادى الجديد.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد قيام العميد عصام مهني، رئيس مباحث مديرية أمن المحافظة ، والرائد أيمن مجدي المنشاوي، رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة بحملة ليلية لتفقد الحالة الامنية بأحياء مدينة الخارجة أسفرت عن ضبط كلا من محمود . ج . ف ” 20 سنة طالب و بحوزته 2 قطعة حشيش، و ” أحمد . ع . أ ” 20 سنة ،وبحوزته 2 قطعة حشيش ،ومقيمان الخارجة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضرين رقم 1244 و 1245 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.