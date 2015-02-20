بالأسماء.. 63 مرشحًا للانتخابات البرلمانية بالبحر الأحمر

أكد المستشار عبد الباسط قاسم، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، أن لجنة تلقي طلبات الترشح تسلمت أوراق 63 مرشحا.

ومن المرشحين المستقلين، ممدوح رشاد وشريف محمد والصحفي محمد السيد سليمان، وجمال السليك، ومحمد عطا وعلي عبد الله علي، وأحمد إبراهيم وتيتو إبراهيم ومحمد عبد العزيز محمد، ومحمد أبو بكر محمد عبد الغني، ورزق أبو الحسن علي، وشاذلي علي أحمد، ومحمد عبد العزيز، ومحمد ممدوح علي محمد، وأبو الحسن أبو المجد علي، وناصر حسن على، ومحمد رشوان حسين، و محمد السيد سليمان، وأحمد محمد أحمد حسن، ومحمود أبو الوفا حسن محمد، وجعفر على محمد، وأشرف محمد عبد الرحمن، ومحمد نبيل أحمد مصطفى، ومحمود همام محمد محمود، وحافظ محمد لطفي، وصالح خلف الله، وشعبان محمد أحمد، وعلي محمد علي، رمضان حسن حسين، عامر علي طاهر، خالد حسين محمد، محمد عبد الغني عثمان، خالد محمد طاهر، وايهاب ناشد وهاني سليم وسمير تقاوي وسمير عجايبي وحسني أبو بكر.

ومن المرشحات السيدات، نعمة عبد الحفيظ وأميمة نوبي وكوثر محمد وحنان السيد إبراهيم وعبير محمد . وشادية زروق، وهند حسين، وجمال زكي، وأيمن معوض.

و من حزب النور، أيمن عبده، وأحمد سليمان، ومن الأسماء التي قدمت للترشح في البرلمان وكانوا أعضاء في مجلس الشورى والشعب السابق عبد الله حسن ، وأحمد عبد المبدي عبد الله، وحمادة عبدالله و محمد مقيشط، وعبد الباسط قوطة، وشعبان محمد احمد.