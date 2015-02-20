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دراسة أمريكية: الشوكولاتة والبيتزا والبطاطس المقلية تسبب إدمان الطعام

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دراسة أمريكية: الشوكولاتة والبيتزا والبطاطس المقلية تسبب إدمان الطعام دراسة أمريكية: الشوكولاتة والبيتزا والبطاطس المقلية تسبب إدمان الطعام
أكدت دراسة جديدة صدرت من جامعة ميشيجان ومدرسة طب ماونت سيناى بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأطعمة مثل الشوكولاتة والبيتزا والبطاطس المقلية تؤدى إلى إدمان تناول الطعام.

وقالت إيريكا شولت، مؤلفة الدراسة التى نشرت فى مجلة “Plos ONE”، أن الأفراد الذين يعانون من أعراض إدمان الطعام يعانون من ارتفاع مؤشرات كتلة الجسم.

وقد أظهرت دراسات سابقة، أن الأطعمة المجهزة والسريعة، أو الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات والدهون مثل الدقيق الأبيض والسكر قادرة على التسبب فى الإصابة بإدمان تناول الطعام.

ووجد الباحثون، أن الأغذية غير المجهزة مع عدم وجود الكربوهيدرات أو ، مثل الأرز البنى والسلمون، لا ترتبط بإدمان الطعام.

وهذه الدراسة هى الأولى التى تدرس تحديدًا الأطعمة التى قد تكون متورطة فى "إدمان الطعام"، ويعتقد الباحثون أن النتائج التى توصلوا إليها قد تمهد الطريق لعلاجات أكثر فعالية للسمنة.

وأضافت نيكول أفينا، أستاذة مساعدة فى علم الصيدلة، أن هذه الدراسة قد تغير الطريقة التى نعالج بها السمنة، حيث إن الأطعمة الجاهزة قادرة على التسبب فى تغييرات دوائر بالدماغ والسلوك.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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