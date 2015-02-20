طبيبة فرنسية: عقار شهير للقلب يُعالج وحمة الفراولة عند الرُضع

"وحمة الفراولة" عبارة عن علامة فى الجلد حمراء اللون، ويتغير لونها بالضغط عليها، ويصنفها الأطباء على أنها نوع من الأورام الجنينية فى الأوعية الدموية، ويمكن أن تذهب بمفردها فى حالات كثيرة دون تدخل الأطباء، وذلك فى خلال عامين من الولادة.

وحمة الفراولة توجد فى 10% من الرضع وهى غير ضارة

>لكن اليوم يذكر موقع هيلث داى الطبى الأمريكى، أن دراسة جديدة تكشف فعالية عقار "بروبرانولول" - الشهير فى علاج أمراض القلب - فى علاج هذه الوحمة، والتى تحدث فيما لا يزيد على 10% من الأطفال الرضع، وعلى الرغم من أنها لا تسبب فى أذى بدنى، إلا أن موقعها فى الوجه من الممكن أن يعرض الطفل إلى أذى نفسى.

عقار بروبرانولول الوحيد المسموح به لعلاج وحمة الفراولة

>قاد الدراسة بروفيسورة كريتسين ليوتيه لابريزيه طبيبة أمراض جلدية الأطفال فى جامعة برودو بفرنسا، والتى تؤكد أن عقار "بروبرانولول" هو العقار الوحيد الفعال فى علاج "وحمة الفراولة"، وينتمى إلى مجموعة عقاقير تعرف باسم "مضادات بيتا"، ويستخدم فى الأصل فى علاج ارتفاع ضغط الدم، والذبحة الصدرية، ويعمل على علاج "الوحمة" عن طريق تقليل وصول الدم إلى أوعيتها وبالتالى موت خلاياها، وذلك عن طريق تناوله لمدة 6 أشهر عن طريق الفم.

88% من حالات وحمة الفراولة تتحسن بعد 5 أسابيع من العلاج

>مما يذكر أنه خلال الدراسة الأخيرة كشف الباحثون، أن ما يقرب من 88% من الحالات التى تم تجربة العقار عليها لاقت تحسنًا فى حجم ولون "الوحمة" خلال 5 أسابيع من بداية العلاج، وتم إجازة استخدامه عن طريق هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

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