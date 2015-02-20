دراسة سويدية: الأطفال مرضى السكرى من النوع الأول أكثر عرضة للانتحار

كشفت دراسة سويدية جديدة، أن الأطفال الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الأول أكثر عرضة للإصابة بإضطراب نفسى أو محاولة الانتحار، بالمقارنة بالأصحاء.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة أنيسكا بوتويكا من قسم الوبائيات الطبية فى معهد كارولينسكا فى ستوكهولم، أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق بين مرضى السكرى.

وما كان مفاجئاً هو أن الأطفال لديهم خطر أكبر من البالغين للعديد من الاضطرابات النفسية المختلفة وخاصة الانتحار، وفقاً لبوتويكا.

وكان هناك أكثر من 200 ألف طفل فى الولايات المتحدة يعانون من مرض السكرى فى عام 2012، وفقًا لبرنامج التربية الوطنية لمرض السكرى، ومعظمهم كان من النوع الأول، حيث إن الجسم لا ينتج ما يكفى من الأنسولين.

وأضاف الباحثون، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الأول، يجب عليهم استخدام حقن الأنسولين كل يوم لتنظيم مستوى السكر فى الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الطبى “Fox News”، وذلك فى التاسع عشر من شهر فبراير الجارى.

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