أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة سويدية: الأطفال مرضى السكرى من النوع الأول أكثر عرضة للانتحار

Google+ Print
دراسة سويدية: الأطفال مرضى السكرى من النوع الأول أكثر عرضة للانتحار دراسة سويدية: الأطفال مرضى السكرى من النوع الأول أكثر عرضة للانتحار
كشفت دراسة سويدية جديدة، أن الأطفال الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الأول أكثر عرضة للإصابة بإضطراب نفسى أو محاولة الانتحار، بالمقارنة بالأصحاء.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة أنيسكا بوتويكا من قسم الوبائيات الطبية فى معهد كارولينسكا فى ستوكهولم، أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق بين مرضى السكرى.

وما كان مفاجئاً هو أن الأطفال لديهم خطر أكبر من البالغين للعديد من الاضطرابات النفسية المختلفة وخاصة الانتحار، وفقاً لبوتويكا.

وكان هناك أكثر من 200 ألف طفل فى الولايات المتحدة يعانون من مرض السكرى فى عام 2012، وفقًا لبرنامج التربية الوطنية لمرض السكرى، ومعظمهم كان من النوع الأول، حيث إن الجسم لا ينتج ما يكفى من الأنسولين.

وأضاف الباحثون، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الأول، يجب عليهم استخدام حقن الأنسولين كل يوم لتنظيم مستوى السكر فى الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الطبى “Fox News”، وذلك فى التاسع عشر من شهر فبراير الجارى.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

كلمات متعلقة
>صحة وطب، سكر الاطفال، الانتحار، الانسولين، السكر فى الدم، اضطرابات نفسية

موضوعات متعلقة

"المضخة" أحدث طرق علاج سكر الأطفال.. ونصائح للتعامل مع الطفل المصاب

تعرف على أهم علاجات مرض سكر الأطفال.. زرع البنكرياس الأفضل وتطبيقه فى مصر يحتاج معجزة.. ونتائج عمليات الخلايا الجذعية مؤقتة ومضخة الأنسولين تحتاج طفلا وأسرة من نوع خاص.. والأنسولين أحسن علاج متوفر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport