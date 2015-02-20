الخارجية : نأمل في مواصلة أمريكا تعاونها ودعمها لمصر

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ظلت ثابتة في حربها ضد الإرهاب سواء في الداخل أو في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر عازمة على تقديم كل الدعم للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأعرب عن تقدير مصر حكومة وشعبا لرسائل العزاء التي تم تلقيها على مختلف المستويات سواء من الإدارة الأمريكية أو البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تعتبر تقديرًا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين.

وأضاف شكري في تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على هامش أعمال قمة مكافحة التطرف التي اختتمت أعمالها أمس الخميس، أن مصر تقدر المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وتتطلع إلى استمرار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات المهمة سواء في مجالات التعاون السياسي أو العسكري أو الأمني، وكذلك الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة والشركات الأمريكية، موضحًا أنه من المهم لمصر خلال المرحلة الانتقالية إتمام خارطة الطريق بنجاح، والتي تم استكمال المرحلتين الأوليين منها وبصدد استكمال المرحلة الثالثة ليتم استكمال مؤسسات الدولة.

وشدد على أن مصر تسير على مسار الديموقراطية ودعم وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة لتنمية وازدهار شعبها، معربًا عن أمله في مواصلة الولايات المتحدة تعاونها الفعال ودعمها لمصر خلال هذه الفترة.