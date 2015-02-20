جسر جوي بين تونس والقاهرة لنقل المصريين العالقين في ليبيا

وصل، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، إلى معبر رأس جدير الحدودي التونسي (أكبر بوابة برية بين تونس وليبيا) 182 مصريا، فارين من تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وقالت مصادر مطلعة بالمعبر لـ “الأناضول” إن حافلة خاصة ستنقل المصريين مباشرة إلى مطار جربة جريس الدولي في إطار جسر جوي نحو القاهرة.

وامتنع الممثل عن السفارة المصرية الذي كان حاضرا في المعبر من الإدلاء بأي تصريح صحفي، وينتظر أن يقام جسر جوي بين جربة التونسية والقاهرة في إطار تعاون تونسي مصري لترحيل كل الوافدين المصريين، بحسب المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أنه يتوقع أن يعبر عدد كبير من المصريين إلى تونس عبر معبر راس جدير بعد تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وكانت كتائب فجر ليبيا أمهلت العمالة المصرية في ليبيا أجلاً أقصاه 48 ساعة لمغادرة البلاد حتى لا يتعرضوا لأذى، كنوع من الانتقام رداً على الغارات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم «داعش»، بعد مقتل 21 مصريا مسيحيا على يد تنظيم «داعش».