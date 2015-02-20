كيري: مصر قائدة في الشرق الأوسط وشريك في مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مساء الخميس، إن مصر تلعب دوراً مهما في مكافحة الإرهاب، وهي دولة قائدة في الشرق الأوسط، وشريك مهم للولايات المتحدة.

وأكد كيري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن، أن قتل داعش للمصريين في ليبيا دليل آخر على إجرام هذا التنظيم.

وأضاف كيري: “بحثت مع وزير الخارجية المصري التطورات في ليبيا أحد ملفات الاهتمام المشترك بيننا”.

وتابع: “مصر تواجه تحديات وهي تواصل جهودها للانتقال إلى المستقبل، لقد تألمنا لما حدث للمصرين الأقباط اللذين ذبحوا في ليبيا وهو حادث مروع وهمجي، وهذا مثال أخر على داعش الشريرة”.

وقال كيري: “مصر شريك يعمل معنا في سيناء ضد الإرهاب، كما عملت معنا في وقف إطلاق النار في غزة الصيف الماضي، وعملية السلام، وكذا سوريا وإيران.. لذا فإن مصر شريك حيوي وقائدة في المنطقة، مصر مستمرة في تحركها نحو الانتخابات لتحقيق وعودها بشأن الديمقراطية، في الوقت الذي نعمل فيه سويا لمواجهة تحديات التطرف”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية ، سامح شكري التزام مصر في التعاون لمكافحة الإرهاب.

وقال إن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، مضيفا: “نحن مصرون على تأمين كل مساعدة للتحالف ضد داعش ومنظمات مماثلة، فنحن نعرف مخاطر مثل هذه المنظمات على استقرار المنطقة، ونتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن في المجالات المختلفة”.

وأوضح شكرى أن مصر أنهت المرحلتين الأولى والثانية من خريطة المستقبل وبدأت في المرحلة الثالثة وهي على مسار الديمقراطية.

وتابع: “نحن نتطلع لتطوير بلادنا ودعم مشاريع التنمية لشعبنا ونتطلع أيضا لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة”.