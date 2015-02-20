البيت الأبيض: "واشنطن" مُلتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر

اجتمعت مستشارة الأمن القومى الأمريكية سوزان رايس، الليلة الماضية، مع وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك على هامش أعمال قمة مكافحة التطرف، التى اختتمت أعمالها فى واشنطن أمس الخميس.

وصرحت بيرناديت ميهان، المتحدثة باسم المجلس القومى الأمريكى، بأن رايس أكدت خلال الاجتماع التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، كما قدمت العزاء لمصر حكومة وشعبًا فى ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة، بمن فيهم أفراد قوات الأمن المصرية، والمدنيين فى سيناء، وكذلك الـ21 مصريًا الذين قتلهم العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش فى ليبيا.

كما أكدت رايس أهمية التعاون المصرى - الأمريكى لمساعدة الشعب الليبى لمعالجة التهديدات الإرهابية، ودعم حكومة ليبية موحدة يمكن أن تمثل طموحات كل الليبيين .