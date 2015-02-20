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محافظ الإسماعيلية يبحث مع "وفد القومى للقبائل المصرية" سبل التعاون

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التقى أعضاء المجلس القومى لشئون القبائل المصرية، مساء أمس، باللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، لتقديم التهنئة للمحافظ على توليه منصب محافظ الإقليم.

حضر اللقاء المستشار عصام الجهينى الأمين العام للمجلس القومى، وأحمد سلامة نائب رئيس المجلس، والدكتور عبدالمالك التوادرى مساعد الأمين العام ونائب رئيس قطاع شرق.

وأهدى أعضاء المجلس المحافظ الجديد، درع المجلس القومى لشئون القبائل المصرية فى إطار توطيد العلاقات بين الجانبين.

وقال الدكتور عبدالمالك التوادرى، مساعد الأمين العام، إن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون بين المجلس والمحافظة، ومناقشة أهم الموضوعات المطروحة على الساحة فى الفترة الحالية.

محافظ الإسماعيلية وأعضاء مجلس القبائل - 2015-02 - اليوم السابع

محافظ الإسماعيلية وأعضاء مجلس القبائل

المستشار عصام الجهينى ومحافظ الإسماعيلية - 2015-02 - اليوم السابع

المستشار عصام الجهينى ومحافظ الإسماعيلية

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