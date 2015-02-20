أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بريطانيا: ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاح

Google+ Print
بريطانيا: ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاح بريطانيا: ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة قبل تغيير حظر السلاح
قالت بريطانيا أمس الخميس، أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولى، أن يغير حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبى، على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش ومتشددين اخرين.

ووزع الأردن العضو بمجلس الأمن مسودة قرار فى المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الاربعاء -حصلت عليها رويترز- تدعو الى رفع الشروط على استيراد اللييبة للاسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الامنية الضرورية".

وقال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اثناء زيارة الى مدريد "المشكلة هى انه لا توجد حكومة فى ليبيا فعالة وتسيطر على اراضيها. لا يوجد جيش ليبى يمكن للمجتمع الدولى ان يدعمه بفعالية."

وقال هاموند "الشرط الاول يجب ان يكون انشاء حكومة وحدة وطنية، ثم يجب ان يتكاتف المجتمع الدولى على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن ان يكون لديها الوسائل للتعامل مع الارهاب" الذى يشكله المتشددون الاسلاميون.

وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الاسلحة إلا بموافقة لجنة فى مجلس الامن تشرف على حظر السلاح الذى فرض فى 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبى السابق معمر القذافى حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين الى قتال فئوي. ويوجد فى البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين.

وقال هاموند ان السماح "بتدفق الاسلحة الى فصيل او الاخر -وهو بالاساس ما يجرى اقتراحه- لن يصل بنا الى حل للازمة فى ليبيا."

وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الامن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الاسلحة الى اطراف غير الحكومة فى ليبيا. ودعت الى حصار بحرى لمنع وصول الاسلحة الى المتشددين.

وتناشد مسودة القرار الدول الاعضاء ان "تكافح بكل الوسائل، التهديدات للسلم الدولى والامن فى ليبيا التى تسببها الاعمال الارهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية فى ليبيا."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport