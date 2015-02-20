أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر الأسماء النهائية لقائمة "صحوة مصر" فى القاهرة والدلتا

Google+ Print
ننشر الأسماء النهائية لقائمة "صحوة مصر" فى القاهرة والدلتا ننشر الأسماء النهائية لقائمة "صحوة مصر" فى القاهرة والدلتا
حصل "اليوم السابع" على الأسماء التى ستخوض بها قائمة "صحوة " الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى استقرت عليها القائمة بشكل نهائى بالقاهرة والدلتا.

ويشارك فى القائمة من الشخصيات العامة محمد أنور فرحات، وشحاتة محمد شحاتة، وثورت صابر درويش إبراهيم، والسيد أحمد الطوخى على بكر، وتامر موسى السيد، وعبد الغنى هندى، وجورج اسحاق جرجس حنا، وعبد الخالق فاروق حسن محمد، وياقوت عبد الفتاح السنونسى، وعمرو صلاح علاء، ونور الهدى زكى، ومصطفى محمد منير أبو حسين، وسميرة على توفيق الجزار، وإيمان عادل يوسف خليل، ومنى عطية عبد الحميد على، وداليا عبد القادر على الأسود، وأمانى الطويل، ومها عبد الناصر.

ومن الشباب يشارك فى القائمة محمد مجدى الحسينى، ومحمد عبد العزيز، وعماد شعراوى، وعلا على عبد الحميد عباس، وبسنت خيرى أحمد حمزة، ونعمة رياض حسن على.

ومن المصريين فى الخارج يشارك فى القائمة وفاء محمد صبرى أمين السيد، ومحمود سامى، جيهان سمير باسيلى مرقص.

ويشارك فى القائمة من الأقباط، حنا جريس، وشريف روبير صليب إسكندر، وصفوت أدمون توفيق برزى، وإيهاب وجدى شحاتة حنا، وأسامة بسيط، وكريمة كمال، ونيفين عبيد فهيم إبراهيم، وكارولين سليم عوض زكى، وهبة مكرم شاروبيم.

ومن العمال والفلاحين يشارك فى القائمة محمد فرج مقطف، وممدوح سيد عبدالله حمادة، وحمدى محمود حسين، وتهانى حامد كامل على، وسامية محمد عز العرب الشيخ، وشيماء عبد الرحمن الفولنجيلى.

ويشارك فى القائمة من متحدى الإعاقة هيام عبد الرشيد جميل، وعماد فؤاد على حمد، وعلا موسى محمد موسى الحينى.

موضوعات متعلقة:

قائمة صحوة مصر تستقر على التنافس فى ثلاثة قطاعات بالجمهورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport