ننشر الأسماء النهائية لقائمة "صحوة مصر" فى القاهرة والدلتا

حصل "اليوم السابع" على الأسماء التى ستخوض بها قائمة "صحوة مصر " الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى استقرت عليها القائمة بشكل نهائى بالقاهرة والدلتا.

ويشارك فى القائمة من الشخصيات العامة محمد أنور فرحات، وشحاتة محمد شحاتة، وثورت صابر درويش إبراهيم، والسيد أحمد الطوخى على بكر، وتامر موسى السيد، وعبد الغنى هندى، وجورج اسحاق جرجس حنا، وعبد الخالق فاروق حسن محمد، وياقوت عبد الفتاح السنونسى، وعمرو صلاح علاء، ونور الهدى زكى، ومصطفى محمد منير أبو حسين، وسميرة على توفيق الجزار، وإيمان عادل يوسف خليل، ومنى عطية عبد الحميد على، وداليا عبد القادر على الأسود، وأمانى الطويل، ومها عبد الناصر.

ومن الشباب يشارك فى القائمة محمد مجدى الحسينى، ومحمد عبد العزيز، وعماد شعراوى، وعلا على عبد الحميد عباس، وبسنت خيرى أحمد حمزة، ونعمة رياض حسن على.

ومن المصريين فى الخارج يشارك فى القائمة وفاء محمد صبرى أمين السيد، ومحمود سامى، جيهان سمير باسيلى مرقص.

ويشارك فى القائمة من الأقباط، حنا جريس، وشريف روبير صليب إسكندر، وصفوت أدمون توفيق برزى، وإيهاب وجدى شحاتة حنا، وأسامة بسيط، وكريمة كمال، ونيفين عبيد فهيم إبراهيم، وكارولين سليم عوض زكى، وهبة مكرم شاروبيم.

ومن العمال والفلاحين يشارك فى القائمة محمد فرج مقطف، وممدوح سيد عبدالله حمادة، وحمدى محمود حسين، وتهانى حامد كامل على، وسامية محمد عز العرب الشيخ، وشيماء عبد الرحمن الفولنجيلى.

ويشارك فى القائمة من متحدى الإعاقة هيام عبد الرشيد جميل، وعماد فؤاد على حمد، وعلا موسى محمد موسى الحينى.

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