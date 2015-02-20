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بالفيديو.. اعترافات "داعشى" مصرى بعد اعتقاله بواسطة قوات ليبية

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بالفيديو.. اعترافات "داعشى" مصرى بعد اعتقاله بواسطة قوات ليبية بالفيديو.. اعترافات "داعشى" مصرى بعد اعتقاله بواسطة قوات ليبية
انتشرعلى موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، مقطع لأحد المصريين المنضمين للتنظيم الإرهابى "داعش" فى ليبيا ويدعى "مجدى عبد التواب" من محافظة الفيوم، حيث قام عدد من قوات الجيش الليبى بإخراجه من سيارة مفخخة، بعد محاولة فاشلة لاستهداف أحد الكمائن الليبية.

وأوضح "عبد التواب"، فى اعترافاته المتداول، طريقة تجنيده ودخوله ليبيا، مؤكدًا أن التنظيم قام بإدخاله للأراضى الليبية عن طريق التهريب وكان يقيم فى منطقة "درنة"، مشيرًا إلى أنه كان يتلقى التدريبات فى أحد المعسكرات التابعة للتنظيم الإرهابى داخل الأراضى الليبية، وسط مجموعات، وأنه كان يتدرب وسط مجموعات قتالية مكونة من عشرة أفراد.

وأضاف، أن أمير هذه الجماعة يدعى "أبو حبيب"، مشيرًا إلى أنه تلقى التدريبات القتالية من قبل شخص يدعى "أبو حمزة"، موضحًا أن الأسلحة التى تلقى التدريب عليها هى البندقية الآلية "كلاشنكوف"، بالإضافة إلى طريقة استخدام مدافع الـ"أر بى جى".

وقال إن عددًا من جنود الجيش الليبى التابع للواء المتقاعد "حفتر" قاموا بإخراجه من داخل السيارة المفخخة التى كان يقودها، وقاموا بإحضار المساعدات الطبية له.


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