"الزراعة": العجول الحية المستوردة خالية من الهرمونات المسببة للسرطان

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن جميع موافقات الحكومة على استيراد الحيوانات الحية من الدول المتعامل معها خالية من الهرمونات الطبيعية والمخلقة المسببة لمرض السرطان، مؤكدًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، التزام هيئة الخدمات البيطرية بالمواصفات القياسية لاستيراد اللحوم المصدق عليها من قبل 4 وزارات.

فيما كشف تقرير الهيئة، أنه ورد من الهيئة العامة للمواصفات والجودة التعديل الجزئى رقم 2 للمواصفات القياسية المصرية رقم 1522 لسنة 2005 الخاصة باللحوم المجمدة فى 29/12/2013، بمشاركة كل من وزارة الزراعة والصناعة والتجارة، مفاد هذا التعديل، أن تكون الحيوانات مصدر اللحوم لم يسبق معاملتها بالهرمونات وتكون خالية من الهرمونات الاصطناعية، وأن تكون الهرمونات الطبيعية فى الحدود التى يفرزها الجسم، وأن يبدأ تطبيق هذه المواصفة اعتبارًا من 1/1/2015 .

وتابع التقرير، أنه ورد إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطاب من هيئة المواصفات والجودة فى 16/12/2014، ورد فيه أن لجنة سلامة الغذاء بوزارة الصحة اتفقت على إجراء الاختبارات والفحوص الخاصة بالهرمونات على نسبة 25% من جميع الرسائل اعتبارًا من 1/ 1/2015، ثم قدمت مقترحًا فى 21/1/ 2015 بتعديل على مواصفات اللحوم ومنتجاتها، فيما يخص بند الهرمونات يتم مناقشته فى لجنة سلامة الغذاء بوزارة الصحة، وقد تمت الموافقة من قبل رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة على إدخال هذا التعديل المذكور فى كل من البندين الواردين بالتعديلات الجزئية للمواصفات القياسية العربية للحوم ومنتجاتها، وصدق على ذلك وزير الصناعة والتجارة .

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