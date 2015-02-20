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نقل مجند بنى سويف المصاب بطلق نارى إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة

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نقل مجند بنى سويف المصاب بطلق نارى إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة نقل مجند بنى سويف المصاب بطلق نارى إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة
أكد مصدر طبى بصحة بنى سويف، نقل محمد جمال أحمد، 22 سنة، مجند بقوات الأمن ويقيم بمحافظة أسيوط، إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة، وذلك عقب إصابته بطلق نارى أدى إلى حدوث تهتك بعظمة الترقوة فى الصدر.

كان المجند أصيب بطلق نارى، منتصف ليلة أمس، وتضاربت الأنباء حول تواجده فى الخدمة بقوات الأمن أو إدارة النجدة أو قيادته سيارة شرطة بمدينة بنى سويف، وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المستشفى العام، وقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى العجوزة بعد إجراء الأشعة اللازمة وتلقيه الإسعافات الأولية.

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