رئيس "القابضة لمياه الشرب": نستعد لقطع الخدمة عن الجهات المديونة للشركة

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء، لإجراء مقاصة بين مديونية وزارة الكهرباء لدى الشركة القابضة، ومديونية الشركة القابضة لدى الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لدراسة ذلك الأمر.

وأضاف رئيس الشركة القابضة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لديها مديونية لدى الجهات الحكومية تقدر بـ1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة على استعداد لقطع المياه عن أى جهة غير سيادية وليس لها علاقة بالجمهور، وذلك لسداد المديوينية الخاصة بها.

وأشار إلى أن الشركة لديها مديونيات على كل جهات الدولة بدءا من وزارة الأوقاف والتربية والتعليم وخلافه، مؤكدا أن أبرز الجهات أو المؤسسات التى لن يتم قطع المياه عنها هى المستشفيات وأقسام الشرطة والمدارس والمخابز، والتى لها علاقة مباشرة مع الجمهور.