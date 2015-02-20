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بالفيديو.. "الفناء" أول فيلم قصير يعالج مشاكل الشباب بالسويس

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بالفيديو.. "الفناء" أول فيلم قصير يعالج مشاكل الشباب بالسويس بالفيديو.. "الفناء" أول فيلم قصير يعالج مشاكل الشباب بالسويس
أصدر فريق "ريسيكل تيم" بالسويس أول تجربة سينمائية لهم تحت عنوان "الفناء"، وهو فيلم يعالج مشكلات الشباب والأسرة وطريق المجهول الذى يسلكه الشباب فى فترات المراهقة، وعدم استثمار أوقاتهم وترك أنفسهم للرذيلة والشيطان وتعاطى المسكرات والمخدرات.

قال أحمد أنور قائد الفريق لـ"اليوم السابع"، إن الفيلم يأتى ضمن خطتهم لمشروع التنمية البشرية للشباب عن طريق أفلام قصيرة تحث على التغيير بشكل تكنولوجى ومبسط، موضحا أن الفيلم يعرض رسالة مبسطة وواضحة للجميع.

وأضاف أن الفيلم يتحدث عن فئة من الشباب بعدت عن الله ودخلت فى دائرة الفناء والطريق بلا عودة، متمنياً عودة كل من سلك هذا الطريق إلى صوابه ودينه وأخلاقه حفاظا على مستقبلة وأسرته.

وتابع أن الفيلم تم تصويره بالسويس وشارك فيه أعضاء الفريق وهم "أحمد أنور، محمد مدحت، مهند فوزى، ميدو رشوان، شادى أنور، مروان كودا، عمر محمد".

فيلم قصير الفناء

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مصر 365

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