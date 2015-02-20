مستشفى الأقصر الدولى يستقبل مصابى انفجار محل الدراجات البخارية فى قوص

قال مدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور محمد ضاحى، إن قسم الطوارئ استقبل المصابين فى انفجار محل إصلاح الدراجات البخارية فى مدينة قوص، لخطورة حالتهما فى الانفجار، وتم تقديم لهم كل الإسعافات، وهما محتجزان الآن فى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن المصاب الأول ويدعى عدنان يوسف عبد العزيز مصاب ببتر باليد اليسرى وكسر باليد اليمنى، وجروح تهتكية فى مختلف مناطق الجسم، بينما الثانى ويدعى عز عيد زكريا، مصاب ببتر كامل بالقدمين وجروح تهتكية فى مختلف مناطق الجسم، وحالتهما العامة غير مستقره .

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا قد تلقت إخطارًا مساء أمس الخميس، بوقوع انفجار داخل محل إصلاح دراجات بخارية فى مدينة قوص، أسفر عن إصابة 4 أفراد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، حيث تبين أنه حال قيام كلٍ من المدعو عدنان يوسف عبد العزيز، "28 سنة"، والمدعو عز عيد زكريا، "25 سنة"، ميكانيكى، مقيمان فى قرية الشرفا بمدينة قوص بالعبث بجسم غريب انفجر فيهما، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وشظايا، وكذا إصابة كلٍ من المدعو عبد الرحمن سلامة عبد الرحمن، "24 سنة"، طالب، والمدعو علاء حسين عبد العزير، أثناء تواجدهما فى ذات المكان .