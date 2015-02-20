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الأحد.. لقاء توعية لطالبات البحر الأحمر للحصول على منحة دراسية أمريكية

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الأحد.. لقاء توعية لطالبات البحر الأحمر للحصول على منحة دراسية أمريكية الأحد.. لقاء توعية لطالبات البحر الأحمر للحصول على منحة دراسية أمريكية
يعقد فريق برنامج المنح الدراسية للدراسة الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد المقبل لقاء مع عدد من طالبات الصف الثالث الثانوى من مدارس الغردقة الثانوية، لرفع وتطوير شأن التعليم بمحافظة البحر الأحمر، والحصول على منح دراسية أمريكية.

وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إن فريق برنامج المنح الدراسية للدراسة الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية سيعقد لقاء يختص بمجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة مع الطالبات المتفوقات بالصف الثالث الثانوى العام الشعبة العلمية (علوم - رياضيات) بمجمع إعلام البحر الأحمر (مركز الإعلام) بالغردقة.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء عضو من الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم ويهدف إلى توعية الطالبات وتزويدهن بالمعلومات اللازمة للتقدم لتلك المنح والإجابة عن كل الاستفسارات المقدمة منهن.

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مصر 365