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منافسة شرسة بين مرشحى "التجمع" و"الوفد" فى دائرة المناخ ببورسعيد

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تشهد دائرة المناخ والعرب بمحافظة بورسعيد بعد التقسيم الجديد صراعا يتسم بالسخونة بين رموز الوطنى المنحل الذين يواجهون أعنف انتخابات برلمانية يشهدها حى المناخ والعرب، التى تمثل تمركزات أهل الصعيد ومؤازرتها لقيادات الوطنى.

وقد أعلن أشرف العزبى محام بالنقض وعضو هيئة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية بدائرة المناخ والعرب من خلال تواصله الجماهيرى لدى الأوساط الشعبية والسياسية.

ومن خلال الأسماء التى أعلنت عن خوضها المنافسة يبدو أن الصراع الانتخابى سوف يحتدم بين رموز الوطنى المنحل التى تتمثل فى محمد حماد رئيس مجلس محلى حى المناخ الأسبق وأحد رموز الحزب الوطنى والدكتور إيهاب عاشور وكيل معهد الإدارة والحاسب الآلى الذى يؤازره العديد من الكوادر الشبابية بجمعية تنمية المهارات والصفوة لما يتمع به من حس اجتماعى وشعبى وسياسى ويرفع شعار "لازم تختار صح".

بينما يواجه محمد جاد النائب السباق عن قائمة حزب الوفد لسنة 2012 والتى كان على رأسها رضا نور الدين عضو مجلس الشورى السابق "اليسارى" أحمد سليمان نائب حزب التجمع السابق، الذى قدم استقالته لينضم للمصرين الأحرار ثم يستقيل بعد صراع بين أعضاء الحزب من اللبراليين ليعلن ترشحه مستقلا ليخوض معركة شرسة بين أقطاب الوفدين بقلعة حى المناخ الشهير.

وعلى صعيد آخر ولأول مرة خلال مشواره الفنى يخوض حمدى الوزير الممثل المعروف الانتخابات بمسقط رأسه بدائرة المناخ الأكثر صراعا ليدخل دائرة المنافسة بين الوفديين ورموز الوطنى المنحل.

أما أحمد سيد متولى نجل رجل الأعمال الشهير الراحل سيد متولى رئيس النادى المصرى فقد أعلن مؤخرا ترشحه مستقلا، معتمدا على تاريخ والده ومشواره الرياضى والاجتماعى بين الكثير من الأوساط الشعبية والسياسية والرياضية ومحبيه ومشجعى القلعة الخضراء رغم تخوف الكثيرين من ارتباطاته القاهرية رغم ما يتمع به من تواصل جماهيرى شعبى.

الفنان حمدى الوزير- 2015-02 - اليوم السابع
> الفنان حمدى الوزير

أشرف العزبى محام - 2015-02 - اليوم السابع
>أشرف العزبى محام

محمد جاد- 2015-02 - اليوم السابع
> محمد جاد

أحمد سليمان - 2015-02 - اليوم السابع
>أحمد سليمان

الدكتور إيهاب عاشور- 2015-02 - اليوم السابع
>الدكتور إيهاب عاشور

أحمد سيد متولى- 2015-02 - اليوم السابع
>أحمد سيد متولى

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