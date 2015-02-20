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حبس سباك لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم

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حبس سباك لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم حبس سباك لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم
أمرت نيابة الهرم محافظة الجيزة بحبس سباك 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتهديد المواطنين وسرقتهم بالإكراه، واعترف المتهم بحيازته لسلاح نارى وآخر أبيض لتهديد ضحاياه والاستيلاء على متعلقاتهم.

وقد تمكنت الشرطة من ضبط المتهم "محمد.ج" أثناء مرور قوة أمنية مكونة من ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ وعدد من الجنود، حيث اشتبهوا فيه وتمكنوا من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش ومطواة بالإضافة إلى رادع شخصى عبارة عن "صاعق كهربائى".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهديد المواطنين والاستيلاء على هواتفهم المحمولة والمبالغ المالية التى بحوزة ضحاياه، وبإخطار اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بإحالته إلى النيابة التى حبسته على ذمة التحقيق.

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مصر 365