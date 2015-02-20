بعد سقوطه على يد قوات “حفتر”..مصرى يعترف بانتمائه لـ”داعش” ليبيا

نجحت قوات “خليفة حفتر” الليبية فى القبض على أحد المصريين المنتمين لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا،أثناء محاولته تفجير كمين تابع لقوات “حفتر”.

وكشف مجدي عبدالتواب أحمد ، خلال اعترافه لكتيبة «الجوارح» الليبية التي تمكنت من إلقاء القبض عليه، أنه من محافظة الفيوم مركز «إطسا»، ودخل إلى الأراضي الليبية عن طريق أحد عمليات التهريب، وذهب إلى «درنة»، مؤكدا أنه انضم لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد عبد التواب أنه حاول تفجير سيارة في كمين الجلداية، إذ ركب السيارة المفخخة مع شاب اسمه خالد في سن الأربعين من عمره، وتوجه لتفجير الكمين تابع للواء حفتر الطاغوت، حسب وصفه.

وأكد أنه تابع للأمير «أبوحبيب»، وتلقى التدريبات على يد المدرب «أبوحمزة»، ويجيد التعامل بالأسلحة الثقيلة مثل الـ«أر بي جي».