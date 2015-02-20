للمرة الأولى .. “أولاند” يكشف عن حجم ترسانة فرنسا النووية

كشف الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، للمرة الأولى “باسم الشفافية” عن حجم الترسانة النووية لبلاده، مؤكدًا أن فرنسا تمتلك بشكل شامل أقل من 300 رأس نووية.

وأعرب أولاند في خطاب حول الردع النووي بقاعدة “إيستر” الجوية بجنوب البلاد عن رغبته في الذهاب الى أبعد من ذلك بالكشف أيضا عن العقيدة (القتالية) والجهود الملموسة لنزع السلاح، مضيفًا أنه من هذا المنطلق لا يخشى أن يقول إن فرنسا تمتلك ثلاث دفعات من 16 صاروخًا للغواصات و54 صاروخا من طراز (فsٍِف) للطائرات الحربية ضمن المنظومة المجوقلة.

كما عبر عن أمله أن تحذو حذو بلاده الدول التي تمتلك السلاح النووي وتكشف عن جميع فئات الأسلحة في ترسانتها النووية.

وذكر أولاند بالأولوية التي تمنحها فرنسا للوقف النهائي لإنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في السلاح النووي، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تستأنف في هذا الشأن لعدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الرئيسية المعنية.

ووجه نداءا لكل الدول التي لديها السلاح النووي لتشارك دون تأخير في النقاش حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه سيطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروع معاهدة طموحا وواقعيا.