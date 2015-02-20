أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

للمرة الأولى .. “أولاند” يكشف عن حجم ترسانة فرنسا النووية

Google+ Print
للمرة الأولى .. “أولاند” يكشف عن حجم ترسانة فرنسا النووية للمرة الأولى .. “أولاند” يكشف عن حجم ترسانة فرنسا النووية

 

الرئيس الفرنسيى فرانسوا أولاند

كشف الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، للمرة الأولى “باسم الشفافية” عن حجم الترسانة النووية لبلاده، مؤكدًا أن فرنسا تمتلك بشكل شامل أقل من 300 رأس نووية.

وأعرب أولاند في خطاب حول الردع النووي بقاعدة “إيستر” الجوية بجنوب البلاد عن رغبته في الذهاب الى أبعد من ذلك بالكشف أيضا عن العقيدة (القتالية) والجهود الملموسة لنزع السلاح، مضيفًا أنه من هذا المنطلق لا يخشى أن يقول إن فرنسا تمتلك ثلاث دفعات من 16 صاروخًا للغواصات و54 صاروخا من طراز (فsٍِف) للطائرات الحربية ضمن المنظومة المجوقلة.

كما عبر عن أمله أن تحذو حذو بلاده الدول التي تمتلك السلاح النووي وتكشف عن جميع فئات الأسلحة في ترسانتها النووية.

وذكر أولاند بالأولوية التي تمنحها فرنسا للوقف النهائي لإنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في السلاح النووي، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تستأنف في هذا الشأن لعدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الرئيسية المعنية.

ووجه نداءا لكل الدول التي لديها السلاح النووي لتشارك دون تأخير في النقاش حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه سيطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروع معاهدة طموحا وواقعيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا