اكتئاب المرأة يزداد إلى الضعف عند تعرضها للإجهاض

ولادة جنين ميت تجعل المرأة فى خطر أعلى للإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل فى مدد تتراوح بين أكثر من 6 أشهر إلى 36 شهرًا.. هذا ما كشفت عنه دراسة أمريكية مولتها "المعاهد الوطنية للصحة".

26 ألف حالة موت أجنة سنويًا فى الولايات المتحدة

>ووفقًا للموقع الرسمى "المعاهد الوطنية للصحة" (NIH) فى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن احتمالات ولادة جنين ميت تصل إلى 1 فى كل 160 حالة حمل، ومعدل ولادة الأجنة الميتة يصل إلى 26 ألف حالة سنويًا، وشملت الدراسة الأمهات التى ليس لديهم أى تاريخ مرضى مع الإصابة بالاكتئاب، وأى عامل خطر من عوامل زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب، كالعامل الوراثى مثلاً.

موت الأجنة أحد أسباب الإصابة بالاكتئاب

>قاد الدراسة بروفيسورة ماريان ويلينجر، والتى تقول إن دراستهم شملت 275 من النساء اللاتى وضعن أجنة ميتة، و522 من النساء اللاتى وضعن أجنة حية طبيعية، وذلك بعد 37 أسبوعًا من الحمل، وتم قياس نسبة الاكتئاب لدى جميع النساء التى ليس لديهن تاريخ مرضى مع الاكتئاب.

وبتحليل النتائج كشف الباحثون، أن النساء اللاتى ولدن جنينًا ميتًا لديهن احتمالية أعلى بمقدار الضعف للإصابة بدرجة عالية من الاكتئاب مقارنة بالنساء اللاتى ولدن أجنة حية وجيدة الصحة، وهذا يجعل موت الأجنة أحد عوامل الإصابة بالاكتئاب.

ويوصى الخبراء بضرورة متابعة الإصابة بالاكتئاب فى هذه الفئة من النساء، ودعمهن نفسيًا وعاطفيًا لأجل تجاوز هذه الأزمة.

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