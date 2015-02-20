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تناول الفيتامينات والمعادن على مدى طويل يقلل خطر وفاة النساء بأمراض القلب

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تناول الفيتامينات والمعادن على مدى طويل يقلل خطر وفاة النساء بأمراض القلب تناول الفيتامينات والمعادن على مدى طويل يقلل خطر وفاة النساء بأمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من المعاهد الوطنية للصحة، أن النساء اللائى تناولن مكملات الفيتامينات والمعادن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر أقل عرضة للوفاة.

وحث الباحثون على توخى الحذر، لأن هذه الدراسة أجريت على النساء فقط، ولم تطبق على الرجال من حيث استخدام المكملات الغذائية على المدى الطويل.

وأوضح ريجان بيلى، قائد الدراسة وأخصائى التغذية، أن استخدام المعادن والفيتامينات بالنسبة للنساء يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت، كما يحد من المشاكل الصحية الأخرى المسببة للوفاة.

وهو ما يعد نتيجة مثيرة للاهتمام، ولكن تتطلب تجربة سريرية.

ووفقاً للدراسة، فإن الفيتامينات والمعادن (MVM) تشكل ما يقرب من خمس جميع المشتريات من المكملات الغذائية وأكثر من 40٪ من جميع مبيعات الفيتامينات والمعادن، وأن أكثر من ثلث الأمريكيين يتناولون “MVMs”، وينفقون نحو 5.5 مليار دولار سنويًا عليها.

وقال بيلى، إن العديد من السلوكيات الصحية، مثل تناول الغذاء الصحى وممارسة الرياضة بشكل منتظم وعدم التدخين، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.

وأضاف بيلى، أن تناول الفيتامينات والمعادن لا يمكن أن يكون بديلاً عن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، أوعدم التدخين، خاصة فيما يتعلق بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

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