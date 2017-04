دراما موسيقية وكوميديا وفيلم للصغار جديد الصالات العربية

شاب يحاول أن يصبح أبرز عازف لآلة الدرامز وآخر يحاول الخروج من ورطة قد تؤدي إلى إلغاء زواجه وSpongbob وأصدقاؤه يبحثون عن سارق سرّ الـ Krabby Patty، هذه هي مواضيع الأفلام الثلاثة البارزة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

Whiplash

هذا الفيلم مرشّح حالياً لخمس جوائز أوسكار كأفضل فيلم وأفضل ممثل في دور مساعد وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل توليف وأفضل مونتاج، وهو الفيلم الذي نال عنه J.K. Simmons مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة Golden Globe و Screen Actors Guild كأفضل ممثل في دور مساعد. تدور قصة الفيلم حول عازف آلة الدرامز Andrew Neiman الذي يبلغ من العمر 19 عاماً ويعزف موسيقى الـ Jazz والذي دخل الى Shaffer وهو أشهر معهد موسيقى في نيويورك تحت إدارة المايسترو المتطلّب والدقيق Terence Fletcher. ولكن لقاء هذا الشاب الموهوب بمدرّبه سيتحوّل بالنسبة للأول الى كابوس معنوي ودرس في الحياة.

Whiplash أنصح كل محبي الموسيقى بمشاهدته، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر.

The Wedding Ringer

بعد بروزه السنة الماضية في فيلمي Ride Along و Think Like a Man Too، يعود الممثل Kevin Hart من خلال الفيلم الكوميدي The Wedding Ringer حيث يشاركه البطولة Josh Gad. تدور قصة الفيلم حول Doug Harris المحرج بسبب عدم تمكنه من إيجاد إشبين قبل أسبوعين من زواجه، ما يجعله يستعين بـ Jimmy Callahan وهو صاحب شركة تؤمن هذا النوع من الخدمات. ولكن ماذا سيحصل إذا قرر Jimmy أن يكون إشبين Doug؟

The Wedding Ringer فيلم مضحك يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والعراق ولبنان.

The Spongbob Movie: Out of Water

من شبه المستحيل أن تجد أولاداً لا يحبون الشخصية الكرتونية Spongbob وأصدقاءه. اليوم هذه السلسلة التلفزيونية الخاصة بالصغار، تحوّلت الى فيلم سينمائي عنوانه The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water الذي يجمع بين الرسوم المتحركة والممثلين العاديين ويعرض بتقنية الأبعاد الثلاثية. مثلما يدلّ عنوانه ستخرج الشخصيات الكرتونية الشهيرة من الماء للبحث عن قرصان تمكن من سرقة سرّ الهامبرغر المعروفة باسم بالـ Krabby Patty.

The Spongbob Movie: Out of Water فيلم سينال استحسان الصغار يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.