"تويتر" النجوم: شمس تلقت سيارة ونانسي كشفت عن جديدها

كان "تويتر" النجوم هذا الأسبوع مليئاً بالمفاجآت والاعترافات، إلى جانب الإعلان عن الأعمال الفنيّة المنتظرة، فضلاً عن التضامن مع أحداث الوطن العربي، وإطلاق بعض المواقف الوطنيّة ، والتعبير عن الحزن لفقدان بعض الأشخاص.

ولعلّ الحدث الأشدّ حزناً، كان وفاة شقيق الفنان عاصي الحلاني، الذي تلقى التعازي من عدد كبير من النجوم، ومنهم: إليسا، وراغب علامة، ورامي عياش، وسعيد الماروق، وشيرين عبد الوهاب، ومحمد كريم، ونانسي عجرم، وميريام فارس، ونجوى كرم، ونيشان، ونادين الراسي. وقد أعلن نيشان إنّ مراسم الدفن الأربعاء، الساعة الثانية، في الحلانية.

وضمن أجواء الوفاء أيضاً، تذكّرت هند بلوشي والدها الذي فقدته وهي طفلة، وكتبت له كلمات معبّرة أرفقتها بصورة له.

أما أحلام فاستكملت هجومها على الإعلامي المصري محمد الغيظي عبر "تويتر"، بعد أن بدأت الهجوم عبر حسابها على موقع "الفيس بوك"، حيث وصفته بالجزمة.

ومن جهة ثانية، نشرت أحلام فيديو لأشخاص من اليمن وهم يرقصون على أغنية "رجعوني عينيك" لكوكب الشرق أم كلثوم بطريقة غريبة، وعبّرت عن حبّها لهم وغرّدت: "رجعوني عينيك بطريقه أهلنا أهل اليمن وحبيتهم كثير".

وفي أجواء الاحتفالات، تلقّى كلّ من آمال ماهر وتيم حسن التهاني بعيد ميلادهما من جمهورهما.

أما رامي عياش وزوجته فاحتفلا بعيد زواج الممثل المصري، حيث غرّد: "احتفلنا وصديقي العزيزالنجم احمد زاهر وزوجته هدى بعيد زواجهما ألف مبروك".

وعلى الرغم من انتشار صورة السيلفي بين الناس والنجوم، حتى أنها أصبحت موضة، إلا أنّ الفنانة أمل حجازي كشفت أنّها لا تحبّ التقاط صور السيلفي، لكنّها، وبسبب حبّها لجمهورها، قرّرت أن تلتقط صورة سيلفي لها، نزولاً عند رغبتهم.

والمفاجأة كانت من الفنانة بلقيس التي كشفت أنّها لا تعترف بعيد الفالنتين، وبعد أن واجهت الانتقادات من البعض، قالت إنّها حرّة بإبداء رأيها فغردت:"فيه ناس ستفسركلامي على كيفها.. أنا ماني مخولة لإبداء الحلال والحرام وأترك هذا لأهله..أنا أعطي رأيي اللي أنا (حرّة) فيه لا أعترف بالفالنطاين".

أما المفاجأة الأكبر فكانت لشمس، التي تلقت سيارة من نوع جغوار من شخصية أردنيّة بعد إطلالتها في برنامج "المتهم"، فغردت:"مفاجأة لطيفة سيارةJAGUAR 2015إهداء من شخصية أردنية مرموقة للتعبيرعن المحبة وذلك بعد لقائي في برنامج #المتهم".

وعن الأعمال الفنية، وعدت نانسي بإطلاق قريباً فيديو كليب أغنيتها "وبكون جاي ودعك". أما جو أشقر فطلب من جمهوره سماع أغنيته الجديدة "ناطرك"، والأمر الغريب كان من ميس حمدان التي أطلقت أغنية بمشاركة أختها مي سليم بعنوان "مشيت سنة"، ودعت متابعيها لسماعها عبر تطبيق "أنغامي".

وضمن إطار المواقف الوطنيّة، طلب الممثل خالد النبوي من كلّ شخص مصري أن يقف وقفة وطنية أمام منزله من أجل مصر، فغرّد:"أدعو كل المصريين للاتفاق على ساعة محدّدة يومياً نقف فيها أمام منازلنا ليرى العالم أننا لن نتهاون في حمايةبلدنا #معاً لحماية مصر".

أما الفنانان التونسيان صابر الرباعي ولطيفة التونسية، فقدّما التعازي لشهداء الحرس الوطني التونسي، فغرد صابر: "نعزّي أنفسنا وأهالي الشهداء على اثر استشهاد حماة الوطن من الحرس الوطني إنا لله وإنا إليه راجعون وعاشت تونس رَغْم كيْد الكائدين". أما لطيفة فكتبت: "رحم الله شهداء الحرس الوطني الأبطال وحسبي الله ونعم الوكيل".

أما أبرز صور "تويتر" لهذا الأسبوع، فكانت صورة قديمة نشرها أحد معحبي علي جابر عندما كان شاباً، وقال إنه يبدو أجمل كلما تقدّم في العمر. أما نادين الراسي فنشرت صورة تجمع عدداً كبيراً من أصدقائها في دعوة عشاء أقامتها في منزلها، ومن ضمن الأصدقاء: الممثلة ورد الخال، والإعلامي رجا ناصر الدين.

أما المخرج ناصر فقيه، فكانت صورته سياسية، إذ نشر صورة تجمعه بتيمور، نجل النائب وليد جنبلاط.

نادين نسيب نجيم كشفت عن حلمها بأن تعمّ المودة بين الممثلين اللبنانيين رغم المنافسة، كما هي موجودة في بلاد الغرب بين الممثلين، وأرفقت هذا التعليق بصورة نشرتها لممثلين بارزين، من بينهم برات بيت، في أميركا وهم يأكلون سويّاً أثناء تصوير أحد البرامج.

نوال الزغبي بعد إطلالتها في برنانج "هيدا حكي"، تمنت أن تكون الحلقة نالت إعجاب جمهرها فكتبت: "بتمنى تكون الحلقة نالت اعجابكم .... بحبكم كتير".

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