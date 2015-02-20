دنيا باطما تكشف عن جديدها عبر الإنستغرام

أعلنت الفنانة دنيا باطما، عن قيامها بتسجيل أغنية جديدة بعنوان "مزيان واعر"، حيث نشرت فيديو وهي في الستوديو أثناء تسجيل العمل، عبر حسابها الشخصي على موقع"إنستغرام". وذكرت دنيا أنّ العمل من كلمات وألحان توفيق المغربي، وتوزيع مهند خضر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دنيا تتلقى أصداء إيجابيّة على ألبومها الأوّل، الذي أنتجته شركة "بلاتينوم ريكوردز"، وهو ألبوم متنوّع يتضمّن 16 أغنية بلهجات مختلفة، إذ تعاملت النجمة لإطلاقه، مع عدد كبير من الشعراء والملحّنين والموزّعين في الوطن العربي.

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