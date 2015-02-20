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دنيا باطما تكشف عن جديدها عبر الإنستغرام

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دنيا باطما تكشف عن جديدها عبر الإنستغرام دنيا باطما تكشف عن جديدها عبر الإنستغرام

الجمعة 20-02-2015 02:19

أعلنت الفنانة دنيا باطما، عن قيامها بتسجيل أغنية جديدة بعنوان "مزيان واعر"، حيث نشرت وهي في الستوديو أثناء تسجيل العمل، عبر حسابها الشخصي على موقع"إنستغرام". وذكرت دنيا أنّ العمل من كلمات وألحان توفيق المغربي، وتوزيع مهند خضر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دنيا تتلقى أصداء إيجابيّة على ألبومها الأوّل، الذي أنتجته شركة "بلاتينوم ريكوردز"، وهو ألبوم متنوّع يتضمّن 16 أغنية بلهجات مختلفة، إذ تعاملت النجمة لإطلاقه، مع عدد كبير من الشعراء والملحّنين والموزّعين في الوطن العربي.

 

 

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