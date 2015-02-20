ضبط 4 قطع حشيش بحوزة طالبين بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث الوادى الجديد، بقيادة العميد صبرى غازى مدير مباحث المديرية، والعميد عصام مهنى رئيس مباحث مديرية أمن المحافظة والرائد أيمن مجدى المنشاوى رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط طالبين بحوزتهما 4 قطع من مخدر الحشيش، أثناء تنفيذ حملة أمنية مكثفة وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضرين رقم 1244 و1245 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارا من مباحث قسم شرطة الخارجة يفيد بضبط كل من "محمود.ج.ف" 20 سنة طالب و"أحمد.ع.أ" 20 سنة طالب، بحوزتهما 4 قطع حشيش، واعترف كلاهما بحيازتها بقصد التعاطى، تم تحريزها وتحرر بها محضران وتمت إحالتهما إلى النيابة التى تباشر التحقيق.