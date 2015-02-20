مونتيلا عقب مواجهة توتنام: صلاح كان رائعا مع جوميز

أشاد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي فيورنتينا بأداء الجناح المصري محمد صلاح خلال مواجهة توتنام بالدوري الأوروبي.

فيورنتينا نجح في العودة من إنجلترا بنتيجة التعادل 1-1 في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي أمام توتنام.

وشارك صلاح في اللقاء منذ البداية وحتى صافرة الحكم، في لقاء قدم من خلاله مجهودا كبيرا وكاد أن يهز شباك أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة.

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وتحدث مونتيلا عقب المباراة قائلا: " صلاح كان رائعا، وكذلك ماريو جوميز".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا " الثنائي صلاح وجوميز لعبا معا لأول مرة وكانوا متواجدين من الناحية البدنية والنفسية بشكل جيد جدا".

وعن نتيجة المباراة، قال مونتيلا: "في الشوط الثاني كنا أقرب للفوز، ولكن في النهاية كانت نتيجة جيدة لنا".