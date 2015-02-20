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حفر3 أبار شرب وإقامة محطتي تنقية بتقسيمات أراضي الجمعيات بالوادى الجديد

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حفر3 أبار شرب وإقامة محطتي تنقية بتقسيمات أراضي الجمعيات بالوادى الجديد حفر3 أبار شرب وإقامة محطتي تنقية بتقسيمات أراضي الجمعيات بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ،إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وافقت علي دعم المحافظة بـ3 أبار شراب وإقامة محطتي تنقية بتقسيمات أراضي الجمعيات بمركزي الخارجة والداخلة.

وأضاف عشماوى إنه تم التصديق علي 3 أبار اثنين منهم في الخارجة والثالث في الداخلة بالإضافة إلي محطتين بالتنقية، وذلك بأراضي الجمعيات ـويتم تحديد الجدول الزمني للتنفيذ بعد تسليم المواقع للهيئة خلال الشهر المقبل.

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن الصندوق الاجتماعي للتنمية اعتمد خلال موازنة العام المالي 12 مليون جنيه كمرحلة أولى لتوصيل المرافق لتقسيمات مساكن أراضي الجمعيات التعاونية ،لافتاً إلي أن 3 جمعيات من أصل 66 جمعية على مستوى المحافظة نجحوا في حفر آبار جوفية لتوصيل المياه لتقسيماتها.

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