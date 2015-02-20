تقرير: مستخدمو الهواتف الذكية يحتاجون لمزايا أكبر فى باقات الإنترنت

أصدرت وحدة مختبرات "إريكسون: تقريراً جديداً حمل عنوان "مواكبة مشاركة البيانات"، سلط الأضواء على باقات البيانات المشتركة، وسلوكيات المستهلك حيال تقديم هذه الباقات، فضلاً عن تحديات ومحفزات اعتمادها.

ووفقا للتقرير فأن مستخدمو الهواتف الذكية يبدو على مستويات من الحرص على التمتع بكميات بيانات أكبر ضمن إطار باقات البيانات المشتركة، إلا أنهم يرحبون بتقديم دقائق اتصال صوتي ورسائل نصية غير محدودة أيضاً.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التقرير أشار إلى أن 20 ٪ من مستخدمى الباقات المشتركة الحالية بالنظر إلى ما هو أبعد من هذه الخدمات، حيث يطمحون للحصول على مزايا جديدة، من قبيل ربط باقات الإنترنت الثابت عريض النطاق مع باقات بيانات الهاتف الذكى، وحرية الوصول إلى أفلام ومحتوى تلفزيونى حصرى ضمن باقة واحدة.

وتتمثل إحدى أهم نتائج التقرير في حقيقة أن مستخدمي باقات البيانات المشتركة في المستقبل سوف تختلف متطلباتهم واحتياجاتهم عن المستخدمين في يومنا هذا،والتي سيتوجب على شركات الاتصال تلبيتها.

وقال جاسميت سينج سيثي، مستشار أول في وحدة مختبرات إريكسون:"وجدنا أن حوالي ربع مستخدمي الهواتف الذكية المشتركين في باقات البيانات المشتركة هم مستخدمون متقدمون، حيث أنهم يستهلكون كميات كبيرة من بيانات الإنترنت المتحرك.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل بمعدل 42٪، أي ما يعادل 40٪ من اجمالي مستخدمي الباقات المشتركة في الأسواق الستة التى شملتها دراستنا، ألا وهي البرازيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".