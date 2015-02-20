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محافظ أسوان: منح الشباب 6 أشهر لسداد أقساط قرض بفائدة 5.5%

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محافظ أسوان: منح الشباب 6 أشهر لسداد أقساط قرض بفائدة 5.5% محافظ أسوان: منح الشباب 6 أشهر لسداد أقساط قرض بفائدة 5.5%
قال محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة غول البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان فى تصريحات له أنه سيتم منح الشباب فترة سماح 6 أشهر لسداد أقساط القرض الممنوح لهم بفائدة 5.5%، وسيتم البدء فى تلك المشروعات أول مارس المقبل بقروض ستصل إلى نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروعات المقدمة متعددة وجديدة وتساهم فى زيادة الدخل وتوفير فرص عمالة.

وتابع اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان أنه سيتم تنفيذ المشروع الذى سيختاره الشاب داخل قريته أو مدينته بجانب إمكانية مشاركة أكثر من شاب فى مشروع واحد حسب تكلفة المشروع، مع متابعة خطوات التنفيذ وإزالة كل العقبات التى تواجهه وخاصة صيانة المعدات وتسويق المنتجات.

وأكد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان أنه تم توفير 10 آلاف فرصة عمل خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى يونيو 2014 علاوة على تشغيل 6 آلاف شاب وفتاة ضمن البرنامج العاجل الممول من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى للتشغيل كثيف العمالة، الذى ينفذه الصندوق الاجتماعى بالتعاون مع 40 جمعية أهلية بمنحة إجمالية 40 مليون جنيه يتم صرفها على 4 مراحل منها نسبة 75% أجور.

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