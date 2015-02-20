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نائب رئيس هيئة السياحة: مهرجان الغضا حماية للبيئة.. و«تولموا» ناجح بكل المقاييس

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نائب رئيس هيئة السياحة: مهرجان الغضا حماية للبيئة.. و«تولموا» ناجح بكل المقاييس نائب رئيس هيئة السياحة: مهرجان الغضا حماية للبيئة.. و«تولموا» ناجح بكل المقاييس

    

يواصل مهرجان الغضا فعالياته وأنشطته أيام الجمعة والسبت في قرية الغضا في عنيزة وسط حضور كثيف وتسجيل للمزيد من الأرقام المميزة في احصائيات الزوار، الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بالفعاليات والعروض في قرية الغضا التراثية.

من جهته بين الدكتور وليد الحميدي نائب الرئيس للهيئة العامة للسياحة والآثار للمناطق أثناء زيارته للمهرجان أن منتج الغضا ومهرجان الغضا متميز جدا ويحقق مكاسب سياحية واقتصادية، وتميز بأن أصبح له هوية واصبح له شخصية مختلفة عن باقي المهرجانات واخذ خطا متميزا وبارزا وارتبط بالهوية التراثية، معتبراً أن شعار حملة الغضا (تولموا) أنه ناجح بكل المقاييس.

وبين الحميدي أن شراكة السياحة مع الغضا في هذه المرحلة هي مشاركة دعم ومساندة وتذليل معوقات اكثر من كونها شراكة احتضان، مضيفاً أن القائمين على مهرجان الغضا وصلوا مستوى رفيعا جدا من الاحترافية ولا يحتاجون الان للاحتضان من الهيئة او جهات حكومية اخرى بقدر مايحتاجون لدعم البنية التحتية وتذليل العقبات والاضافات التي يحتاجها المهرجان بالتسويق والترويج حيث وصل لمستوى من الاداء المهني الرفيع الذي نباهي فيه بقية المهرجانات بالمنطقة وخارج الوطن.

وحول رسوم الدخول لمهرجان الغضا والقرية أشار الحميدي إلى أنها تخضع للعرض والطلب ويحكمها السوق ولا ترى السياحة ان فيه نواحي سلبية.

وقال الحميدي إنه إذا وصل المهرجان أو أي فعالية أخرى مستوى من الاحترافية وبدأ يطلب رسوما والجمهور يتجاوب مع الرسوم فهذا أكبر شهادة أن المهرجان وصل لمستوى جيد من الاحترافية والمجتمع متقبل والصناعة متقبلة.

وأشاد الدكتور الحميدي باستثمار شجرة الغضا التي كادت أن تنقرض من صحراء المملكة قائلاً ان تسويقها والتعريف بها وأهميتها والعديد من الفعاليات المصاحبة ذكاء تسويقي واحتراف يحسب للمنظمين.

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