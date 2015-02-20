أمير جازان يرئس مجلس المنطقة ويستعرض فعاليات المنتدى الاقتصادي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، أمس، الجلسة الختامية للمجلس بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المكلف أمين مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة، أن المجلس أوصى بدراسة ارتفاعات المباني ومخاطبة أمانة المنطقة لتقديم تصور كامل حول الموضوع في كل مدينة من مدن المنطقة، قبل تحديد الارتفاعات واعتمادها ضمن المخططات المحلية والتفصيلية التي تعتمدها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتكليف الأمانة وإدارة الطرق والنقل بإعداد تصور لعمل طرق خدمة بعد حرم الطريق السريع وفق المعايير التخطيطية للطرق السريعة، والتنسيق بين كل من الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد، والتربية والتعليم، وجامعة جازان، ورعاية الشباب، والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمنهي، في ما يتعلق بالبرامج التوعوية الموجهة للشباب في ما يخص موضوع الأمن الفكري، وغيره من الموضوعات التي تهم شباب وفيتات المنطقة.

وأوصى المجلس بتكليف لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس بدراسة موضوع نقص الغاز وخاصة في جزيرة فرسان وتوفير الكيروسين (القاز) الذي تم استبداله عن الديزل في المخابز، وسرعة عمل الدوران الآمن على طريق جازان - أبو عريش، وطريق جازان - صبيا - الدرب، وطريق جازان - أحد المسارحة - صامطة، التي سبق تحديدها من لجنة متابعة تنفيذ المشاريع، وتقديم تقرير مفصل عما يتم انجاره بهذا الخصوص في الدورة المقبلة، وإعداد تقارير مفصلة للمجلس في دورته القادمة عن المشروعات التي لم تتم ترسيتها من ميزانيات سابقة والمشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.

وكلف المجلس رئيس لجنة التخطيط والتنسيق في المجلس، بالتواصل مع فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمنطقة الجنوبية لعمل قاعدة بيانات متكاملة عن المشاريع والخدمات في كل محافظة من محافظات المنطقة، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وافتتاح فرع للوزارة بالمنطقة وفرع للشركة الغاز والتصنيع الأهلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغاز في ظل النمو السكاني الكبير، وتزويد المجلس بالمواقع المخصصة لمصانع البلك في جميع المحافظات، وتحديد موعد الانتقال اليها.

وأوصى المجلس بالكتابة لأمين الغرفة التجارية رئيس اللجنة الاقتصادية بتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة في مجال رياض الأطفال والتعليم الأهلي لرجال الأعمال، والكتابة لرئيس لجنة التعليم والثقافة للتنسيق مع رئيس النادي الأدبي ومجلس إدارته لبحث كيفية دعم المراكز الثقافية، من خلال الاستفادة من المكرمة الملكية للأندية الأدبية وتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإمارة وعضوية رئيس لجنة الشباب بالمجلس ومدير عام مكتب رعاية الشباب ورؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، مهمتها بحث إمكان الاستفادة منها لتكون نواة للاستثمار المستقبلي، بمشاركة رجال الأعمال، والرفع بتقرير بذلك لسمو أمير المنطقة.