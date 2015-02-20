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كفاءات طبية متميزة تنضم لمجموعة سليمان الحبيب

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    انضم للمجمع الطبي بالعليا التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، كل من الدكتور فيصل بن عبدالعزيز المبارك استشاري طب وجراحة العيون رئيس وحدة الغلوكوما والماء الأبيض بكلية الطب جامعة الملك سعود والدكتور خوان ميغل خوان رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى "Son Llatzer" بمدينة Palma Demallorca الاسبانية سابقاً. الدكتور فيصل المبارك انضم كاستشاري غير متفرغ وهو حاصل على زمالة التخصص الدقيق في الغلوكوما من جامعة دالهاوسي بكندا والبورد في طب وجراحة العيون كما أنه حصل على براءة اختراع بعنوان أنبوب قناة شليم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كذلك حصل على جائزة التميز للإنجاز الأكاديمي وجائزة التميز لتقديم الأوراق والأبحاث العلمية من الملحقية الثقافية بكندا.

وهو أيضاً، عضو بالجمعية الكندية والسعودية والأميركية للعيون ورابطة الأبحاث في علوم الإبصار ورابطة الغلوكوما العالمية والمجلس العالمي للعيون.وقد عمل في مستشفى الملك خالد التخصصي وكأستاذ مساعد واستشاري جراحة العيون بكلية الطب جامعة الملك سعود والمدينة الجامعية علاوة على عمله كمحاضر وطبيب زمالة بمركز العيون وعلوم الإبصار لمركز الملكة إليزابيث الثانية للعلوم الطبية بكندا.

ويمتلك الدكتور المبارك خبرة طويلة أجرى خلالها أكثر من 1500 عملية ناجحة في جراحات العيون علاوة على كفاءته العالية في تشخيص وعلاج كافة حالات العيون كالماء الأبيض بتقنية الفاكو (الموجات الصوتية) والليزر بالإضافة إلى العدسات المصححة للانحراف.

ويقوم الدكتور المبارك بإجراء عمليات الجلوكوما وجراحات الليزر بجميع أنواعها ومنها العلاج الضوئي للجسم الهدبي بالمنظار المجهري واستخدام تقنيات قسطرة قناة العين الداخلية (كانلوبلاستي) وزراعة الصمامات السريعة والأنابيب وعمليات الجلوكوما غير النافذة. أما الدكتور خوان فهو حاصل على البورد الأسباني في تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وعمل في عدة مستشفيات اسبانية منها مستشفى "CcinicaJuaneda" ومستشفى "CilinicaRotger" والمستشفى الجامعي بمدينةSon Dureta.

وحصل الدكتور خوان على 60 دورة في تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة المختلفة، كما أنه عضو في الجمعية الاسبانية للأنف والأذن والحنجرة (SEORL-PCF) وعضو الجمعية الأكاديمية الأوروبية لأمراض الأذن (EAONO)، ويمتلك الدكتور خوان خبرة طويلة تتجاوز 20 عاماً في تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة كحالات الصمم عند الكبار والصغار وجراحات الأذن الخارجية والداخلية، علاوة على إجراء عمليات الباهة المتطورة وجراحات المناظير والغدد الدرقية والنكافية.

قدم الدكتور خوان العديد من المحاضرات العلمية المتعلقة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة علاوة على حضوره 62 مؤتمرا طبيا متخصصا في هذا المجال بالولايات المتحدة الأميركية، كما نُشر له كتاب بعنوان "Actaorl Espanolasubacuaticand aerospacial ENT diseases" الذي يتناول فيه موضوع اضطرابات الأذن. ويأتي انضمام كل من المبارك وخوان حرصاً من مجموعة سليمان الحبيب الطبية الدائم على استقطاب الكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً في كل التخصصات للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المتميزة والحرص على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية.

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