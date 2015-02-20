استشارى أمراض أنف وأذن يوضح تأثير الأنفلونزا على صحة الحامل

انخفاض درجة الحرارة وبردوة الجو، أحد العوامل المسببة لانتشار فيروس الأنفلونزا والأصابة به.

ما هى الأنفلونز؟

قال الدكتور فادى سمير لوقا، استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، بالمعهد القومى للسمع للكلام، إن الأنفلونز أحد أنواع الفيروسات المنتشرة على مستوى العالم، والذى يكثر الإصابة بها خاصة فى فصل الشتاء، أو فى فترة الانتقال ما بين الفصول السنة.

ويستكمل الدكتور فادى سمير لوقا، أن الإصابة بالأنفلونزا تمثل خطرا فى حالة إصابة النساء الحوامل به، أو فى حالة التعرض لمضاعفاتها إذا وصل الفيروس إلى الرئة.

ما أعراض الأنفلونزا؟

وأشار الدكتور فادى سمير لوقا إلى أن الإصابة بالأنفلونزا يصاحبها ظهور بعض الأعراض وأهمها:

1) السعال.

>2) رشح الأنف.

>3) الشعور بالهزلان.

>4) فقدان الشهية.

>5) الصداع الشديد.

تأثير إصابة الحامل بالأنفلونز على صحة الجنين

وأضاف الدكتور فادى سمير لوقا أن الأبحاث والدرسات العلمية الحديثة أثبتت أن كثير من الأطفال حديثى الولادة ممن تعرضت أمهاتهم للإصابة بالأنفلونزا أثناء فترة حملها، تزيد فرص ولادتهم بعيوب خلقية بالحبل الشوكى، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأم، لذا يقول الطبيب أنه يجب على الحامل توخى الحذر أثناء حملها من التعرض للإصابة بالفيروس، كما يمكن أن تتناول الحامل المصل الوقائى بشرط بعض مرور الثلاثة أشهرالأولى من الحمل.

موضوعات متعلقة :

>دراسة: ركوب الحوامل الطائرات فى آخر أسبوع من الحمل قد يضر بالجنين