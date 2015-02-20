"القومى للمرأة"يعقد لقاءات توعية لدعم المرأة فى البرلمان بسفاجا

عقد المجلس القومى للمرأة أمس الخميس لقاء توعية، لسيدات قرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، "تحت عنوان المرأة المصرية خطوة نحو البرلمان.. اختارى صح"، وذلك لتوعية سيدات القرية للاختيار الصحيح فى البرلمان المقبل.

وقالت عبير غانم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن هذا اللقاء يأتى ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لتوعية السيدات بالقرى والنجوع، على أهمية المشاركة السياسية بالبرلمان المقبل واختيار المرشح المناسب.

وحضر اللقاء 130 سيدة، وكذلك حاضر فى اللقاء الشيخ سعد عبد اللطيف إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالبحر الأحمر.

وفى السياق نفسه، عقد المجلس القومى للمرأة ندوة أخرى بعنوان سلامة المرأة من التحرش بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بمدينة سفاجا، بحضور عبير غانم مقررة فرع المجلس، ونيرمين أبو سريع المقرر المناوب لفرع المجلس، وعدد 50 طالبة من طالبات المدرسة.

وتأتى الندوات ضمن جهود فرع المجلس للتوعية لجميع فئات المجتمع للحد من أعمال التحرش وكيفية الحد من هذه الظاهرة.